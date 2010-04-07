Поддержка УЕФА гарантирует подготовку Львова к Евро-2012

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ убежден, что Львов имеет «стопроцентный шанс принять Евро-2012», в частности, благодаря поддержке и опыту УЕФА в проведении чемпионатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам.

«Поддержка, понимание наших условий и тот большой опыт, который имеет УЕФА в проведении чемпионатов, является для нас определенной гарантией, что мы успеем своевременно все объекты довести до конца», – сказал А.САДОВЫЙ.

Он также отметил, что «новый руководитель дирекции по строительству стадиона Крис МАРТИН заверил меня, что стопроцентно все сроки по стадиону будут выполнены. Я в этом убежден. Шансы Львова принять Евро-2012 – 100%».

А.САДОВЫЙ рассказал, как происходит смена подрядчика на львовском стадионе. «У нас произошли изменения, но они не ощущались на строительной площадке, потому что там работы продолжались, продолжаются и четко будут продолжаться. Сейчас приступает к работе компания «Альтком». Но основное, что произошло – это усиление менеджмента», - сказал мэр.

Он отметил, что новый руководитель дирекции по строительству стадиона К.МАРТИН - «человек, который строил донецкий стадион» и имеет большой строительный опыт.

«Компания «Альтком» вступила в свои права. Компания «Азовинтнекс» заканчивает те объемы работ, которые она начала. А к новым объемам приступает компания «Альтком». В целом мы не видим визуальных моментов, потому что строительство продолжается. Но состоялись очень большие изменения в самой структуре. Потому что мы полностью передаем дирекцию по строительству стадиона в ведение Министерства по вопросам семьи, молодежи и спорта, что позволяет нам иметь стопроцентное государственное финансирование и на стадион, и на инфраструктуру возле стадиона. А это минимизирует все риски. Потому что основное по вопросам - это финансовые риски, которые были всегда. Сегодня, когда государство взяло это все под свою опеку, мы спокойны, что сроки будут выполнены», - сказал мэр Львова.