Платини: Украина может лишиться права проведения Евро-2012

Если к июню 2011 года в Киеве не будет построен стадион, Украина лишится права проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Донецке на мини-брифинге президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ.

По его словам, исполнительный комитет УЕФА придерживается мнения, что если к июню 2011 года в Киеве будет построен новый стадион, то четыре украинских города – Львов, Киев, Донецк и Харьков – будут принимать участие в проведении Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Президент УЕФА также заявил, что нынешняя поездка в Украину «это, скорее всего, визит вежливости», чтобы ближе понять и увидеть страну и ее подготовку к чемпионату.

М.ПЛАТИНИ несколько раз подчеркнул, что сегодня УЕФА доверяет Украине: «У нас по-прежнему есть доверие к Украине, хотя мы понимаем, что у каждого украинского города есть свои проблемы». Он убежден, что Украина сможет разрешить все поставленные перед ней задачи и стать наравне с Польшей страной, принимающей этот турнир.