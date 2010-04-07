Колесников: стадион в Киеве будет построен к июню 2011 года

Украина сделает «все возможное и невозможное», чтобы для участия страны в Евро-2012 стадион «Олимпийский» в Киеве построить к июню 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на брифинге в Донецке, комментируя слова президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ о том, что для проведения Евро-2012 Украине надо построить стадион в Киеве к июню 2011 года.

«Мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы эти сроки были соблюдены», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ. Однако при этом он добавил: «Стадион киевский будет готов. Но вы имейте в виду, что три недели назад была сдана главная арена Чемпионата мира по футболу в Южной Африке, а до чемпионата осталось полтора месяца».

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, УЕФА и в отношении Украины не будет категорично строг. «Но УЕФА где-то при выполнении сроков тоже может пойти нам навстречу», - сказал вице-премьер-министр.