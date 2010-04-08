Гостиничный бизнес в Украине получит нулевую ставку налога на прибыль

Для развития гостиничного бизнеса в Украине его представители получат до 2021 года преференцию в виде нулевой ставки налога на прибыль.

Об этом вчера в Донецке сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки к Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ после визита на стадион «Донбасс Арена» президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ.

«Гостиничный бизнес получит преференции – нулевую ставку налога на прибыль на ближайшие 10 лет до 2021 года для всех отелей, которые имеются в Украине и которые будут построены в ближайшие два года», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. При этом он добавил, что данный вопрос практически уже решен. «Это решенный вопрос, законопроект будет передан в парламент на следующей неделе, и нет сомнений, что он будет проголосован», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Кроме того, он сообщил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен 27 апреля встретиться с представителями мировых гостиничных сетей, чтобы привлечь их бизнес на территорию Украины. «27 апреля ЯНУКОВИЧ пригласил на круглый стол все отельные сети мира, которые известны на сегодняшний день. Пригласил для того, чтобы узнать у бизнеса, что еще должно сделать правительство Украины и Президент для того, чтобы гостиничные сети мировые пришли сюда», - заключил Б. КОЛЕСНИКОВ.