Платини положительно оценил подготовку Харькова к Евро-2012

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ положительно оценил ход подготовки Харькова к проведению матчей в рамках финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, свою оценку М.ПЛАТИНИ высказал на брифинге по итогам осмотра Международного аэропорта «Харьков» и стадиона «Металлист», с ходом реконструкции которых делегацию УЕФА ознакомил генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Здесь почти проблем нет: стадион построен, гостиницы существуют, все под контролем. Здесь не о чем беспокоиться», - сказал М.ПЛАТИНИ.

Президент УЕФА отметил высокие темпы реконструкции аэропорта и работ на других объектах Харькова.

«Сегодня продолжается активная работа, новый аэропорт находится в стадии активной подготовки, и уже многое сделано», - сказал он.

Говоря о стадионе «Металлист», М.ПЛАТИНИ отметил, что «стадион очень хороший, там не нужно много менять».

Относительно состояния дорог, то, по словам президента УЕФА, он их «все не видел», и считает, что дороги из-за погодных условий в неудовлетворительном состоянии не только в Украине, но и во Франции и во всей Европе.

При этом М.ПЛАТИНИ напомнил, что УЕФА «требует от Украины определенных обязательств». По его словам, Украина старается и выполняет все требования, которые выдвигаются.

Отвечая на вопрос, как он оценивает Харьков, по сравнению с другими принимающими городами Украины и Польши, М.ПЛАТИНИ не стал выделять кого-то, но отметил, что «Харьков работает хорошо, он прошел большой путь, придется сделать еще много, но все под контролем, все продвигается».

Президент УЕФА отметил, что Украина и Польша впервые в своей истории проводят такие масштабные мероприятия, и это «является вызовом», на который приходится отвечать в условиях экономического кризиса и определенной политической нестабильности.