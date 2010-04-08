Кабмин намерен ввести регулирование тарифов на ЖКХ

Правительство Украины намерено ввести централизованное регулирование системы установления тарифов на ЖКХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день эта тема серьезно обсуждается. “У нас есть как минимум два законопроекта, один из них зарегистрирован в парламенте еще полтора года назад. Я думаю, что к осени эта проблема будет разрешена. Во всяком случае, политическое решение о конкретном сроке создания такого регулятора будет принято, я думаю, не позже апреля-мая”, - сказал ПОПОВ.

При этом он подчеркнул, что вряд ли таким органом-регулятором станет национальная комиссия по регулированию наподобие тех, которые регулируют тарифы на электроэнергию и услуги связи, поскольку сегодня в правительстве и госсистеме управления происходит сокращение численности персонала.

Министр предположил, что функции регулятора будут возложены на определенное ведомство. “Регулятор – это дополнительная численность (кадров – УНИАН), поэтому возможно в этом году будет какой-то компромиссный вариант: может быть, какое-то отдельное ведомство – какие-то подразделения министерств возьмут на себя функцию регулирования”, - сказал ПОПОВ.

При этом он выразил уверенность, что центральное регулирование системы определения тарифов в Украине будет введено.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 23 декабря 2009 года одобрил проект закона «О Национальной комиссии регулирования на рынке коммунальных услуг» (НКРРКУ). Предполагалось, что НКРРКУ будет заниматься установлением стоимости производства и транспортировки тепла, при этом окончательные тарифы для продажи услуг потребителю, согласно документу, будут оставаться в компетенции местной власти.