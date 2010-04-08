В этом году планируется массовое установление квартирных счетчиков

В текущем году в Украине планируется организовать массовое установление квартирных счетчиков потребления воды и тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ.

«В этом году мы хотим установить максимальное количество измерительных приборов в масштабах страны на потребление воды и тепла. Это будет массово сделано в 2010 году после принятия Госбюджета», - заявил А.ПОПОВ.

При этом он отметил, что малообеспеченные семьи смогут установить в своих квартирах счетчики бесплатно.

«Людям, которые имеют льготы и субсидии, которые относятся к категории малообеспеченных, государство установит такие приборы поквартирно всем», - отметил А.ПОПОВ. Другие граждане смогут воспользоваться господдержкой в виде кредита сроком на 1-2 года.

А.ПОПОВ отметил, что исходя из опыта, после введения учета потребления воды и тепла размер оплаты за эти услуги сокращается на 15-20%.