О ценах на услуги ЖКХ можно будет говорить после принятия бюджета

Окончательный ответ на вопрос, будут ли и в каком размере повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем году можно будет дать лишь после принятия Гсбюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ.

При этом он отметил, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поставил перед правительством задачу сделать все возможное, чтобы тарифы не поднимались.

«Задача, которую поставил премьер-министр, - это сделать все возможное, чтобы в текущем году сдержать рост цен на ЖКХ максимально, путем реализации программы реформирования ЖКХ. Провести ряд мероприятий и таким образом реализовать политику, чтобы у нас было меньше объективных причин в будущем поднимать цены на услуги ЖКХ», - отметил А.ПОПОВ.