Платини призывает Украину наверстать отставание в подготовке к Евро-2012

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ призывает Украину в течение двух месяцев наверстать отставание от графика работ на объектах для Евро-2012.

Об этом он сообщил журналистам по результатам встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

М.ПЛАТИНИ сказал, что во время встречи, которая длилась 30 минут, он достаточно четко высказал свою позицию В.ЯНУКОВИЧУ.

По словам президента УЕФА, «Европе нужны гарантии со стороны правительства, чтобы работать дальше». Он заметил, что «в течение 2-х месяцев Украина должна продемонстрировать серьезное продвижение, иначе потом наверстать отставание будет тяжело».

М.ПЛАТИНИ отметил, что В.ЯНУКОВИЧ заверил его в том, что эта работа будет сделана, а он лично будет контролировать процесс.

По словам М.ПЛАТИНИ, В.ЯНУКОВИЧ осознает, что работы очень много, и ее успешное выполнение является очень важным для Украины.