Министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА заявляет, что кризис в строительной отрасли уже завершился.

Об этом он заявил в интервью журналу «Профиль» (№15 (133) от 10 апреля 2010 г.).

В.ЯЦУБА отметил, что всего в строительной отрасли осваивалось до 800 млрд. грн. в год. Он также напомнил, что в 2008 году в Украине было построено 10,5 млн. кв. м. жилья.

По мнению министра, последующее падение в отрасли произошло по двум причинам.

«Первая – это перегретый рынок, особенно в Киеве, доведенный до абсурда. И желание получить дивиденды не столько строителями, сколько теми, кто вокруг этого строительства крутились – многочисленными посредниками», - сказал В.ЯЦУБА, добавив, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано 85 тыс. строительных фирм, и в нынешнем году количество бизнес-структур, которые хотят заниматься строительством, получить соответствующие лицензии, не уменьшается, а растет.

«Вторая составляющая, которая дает мне основания говорить, что наступила стабилизация – увеличение и предложений, и спроса на рынке жилья. Тем более что мы, наконец, полностью разобрались с недостроенным жильем по всей Украине. Это 650 домов, готовых на 50%, и 250 – на 70%. Цена вопроса для достройки и тех, и других – 12 млрд. грн.», - отметил министр.

По его словам, глава Нацбанка на совещании обещал, что поможет решить вопрос за счет капитализации и государственных, и частных банков – есть перспектива добиться и для строителей, и для инвесторов, потенциальных покупателей кредитов в 6-7% годовых. «Естественно, мы ставим вопрос о том, что такие льготные кредиты должны быть для надежных застройщиков с хорошей кредитной историей, и мы готовы дать список таких строительных фирм с надежной репутацией, за которых ручаемся. И для покупателей – на кредитование квартир 100 и не более кв. м, – и для семей с двумя детьми, в основном это молодые семьи», - добавил В.ЯЦУБА.

Также он констатировал, что цены на жилье в стране стабилизировались.

«К тому же ситуация на рынке жилья свидетельствует, что цена в 4 200 грн. за 1 кв. м жилья стабилизировалась по всей Украине. Кроме, конечно, Киева, но здесь $1 200-1 500 за 1 кв. м тоже без перспективы изменения. Так что хочу порекомендовать тем вашим читателям, кто не разрешил свои жилищные проблемы: решайте их сейчас. Ведь в строительстве особенно важен фактор времени, поскольку оно имеет трехгодичный цикл – документация, выделение и покупка земли, возведение коробки, отделка. При этом в послекризисное состояние на рынке всегда уменьшается предложение. Готового жилья на рынке уже не так и много. А после стабилизации цен обычно начинается их повышение», - сказал В.ЯЦУБА.