Евро-2012: олигархический передел?

Смена власти прогнозируемо повлекла за собой передел сфер влияния. Это коснулось не только привлекательных промышленных предприятий, оставшихся в государственной собственности, но и крупных госзаказов, прежде всего, реализуемых в рамках подготовки Украины к Евро-2012. Предыдущее правительство очень часто в обход требований законодательства о проведении тендеров в ручном режиме раздавало самые привлекательные проекты лояльным финансово-промышленным группам, чем поставило под сомнение легитимность подобных контрактов. Новый Кабмин уверен, что лояльные к нему ФПГ ничем не хуже и, используя отработанные предыдущем правительством схемы, начал перераспределять госзаказы…

В последние несколько недель со стороны УЕФА в адрес Украины снова начали исходить критические замечания относительно темпов и качества подготовки в Евро-2012. Исполком УЕФА дал Кабмину 90 дней на то, чтобы строящиеся в стране объекты вошли в запланированные графики (к примеру, отставание на «Олимпийском» в Киеве – 5 месяцев). Ситуация, сложившаяся с футбольным чемпионатом, действительно выглядит пессимистичной. Украина с высокой вероятностью может лишиться четвертого города, принимающего Евро-2012. Претендентом «на вылет» продолжает оставаться Львов, который сейчас не имеет ни стадиона, ни аэропорта, ни надлежащей транспортной инфраструктуры.

Львов изначально был привлекательным для украинских ФПГ с точки зрения перспектив выкачивания колоссальных бюджетных средств. Здесь нет влиятельных олигархов, которые готовы были бы взять на себя организацию и контроль над процессом подготовки к чемпионату, как это сделали А.Ярославский и Р.Ахметов в Харькове и Донецке, соответственно. Очевидно, что далеко не каждый чиновник или подрядчик решится разворовывать деньги названных бизнесменов. В отличие от Киева, где строительство таких объектов, как аэропорт и стадион, находятся на виду у центральных властей, во Львове центральные власти время от времени появляются с инспекциями.

Изначально было прогнозируемо, что Львов будет готовиться к Евро-2012 в большей мере за счет государственных денег, контроль их расходов в городе осуществляется очень слабо. В связи с этим, туда ринулись украинские ФПГ. Ключевые объекты Тимошенко отдала компании «Азовинтекс», которая входит в сферу влияния корпорации ИСД, пожалуй, наиболее лояльной ФПГ к бывшему правительству. Названная компания практически не имеет опыта строительства подобных сооружений, тогда как иностранные инвесторы предлагали очень хорошие проекты нового стадиона по достаточно низким ценам. Отданы контракты были без конкурса, что создало очень опасный прецедент. При этом перед президентскими выборами Кабмин перешел на авансовое финансирование.

Используя отработанные Ю.Тимошенко механизмы, новое правительство решило перераспределить госзаказы. Правда, поводов у него предостаточно. Закономерно и прогнозируемо, что «Азовинтекс» провалила подготовку стадиона. После посещения объектов вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис Колесников решил забрать у «Азовинтекса» и стадион, и аэропорт. Относительно стадиона, то, по его словам, правительство имело претензии к компании в части «соблюдения графиков строительства и четкого графика финансирования». Отныне львовский стадион будет строить созданный консорциум, в который войдут украинские и иностранные компании. Список участников на данный момент не называется. «Азовинтекс» продолжит выполнять некоторые работы как субподрядчик.

Взлетно-посадочную полосу львовского аэропорта будет строить компания «Альтком», которая «сейчас перестраивает взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта». Данная компания в настоящее время выступает генподрядчиком реконструкции и строительства аэровокзала и новой ВПП коммунального предприятия «Международный аэропорт «Донецк». Кроме того, она ведет реконструкцию перронов коммунального предприятия «"Международный аэропорт «Харьков», а в следующем году приступит к реконструкции ВПП этого аэропорта.

Безусловно, за сменой генподрядчиков кроются интересы ФПГ, близких к нынешнему правительству, которые изрядно потратились на выборы. В то же время, если бы госзаказы были оформлены предыдущим правительством в соответствии с законодательством, а компания успешно выполняла поставленные задачи, то объяснить смену подрядчика новому КМУ было бы очень сложно.

К слову, на днях президент Украины В. Янукович заявил, что с учетом имеющегося финансового, организационного и технологического отставания от графика подготовки к Евро-2012 в этом году в госбюджете было бы оптимально предусмотреть на эти цели около 40 млрд. грн. Правда, при этом он подчеркнул, что с учетом сложной финансово-экономической ситуации в государстве в бюджете будут запланированы не менее 30 млрд. грн. Озвученная сумма бюджетного финансирования в 10 раз превышает стоимость наиболее привлекательных предприятий, оставшихся в государственной собственности. Она будет весьма весомым аргументом для того, чтобы отобрать у бывших лояльных ФПГ еще пару госконтрактов. В таком случае, успех Украины в подготовки будет зависеть от политической стабильности, поскольку очередная смена власти повлечет за собой еще один передел. Парадоксально, в сегодняшней Украине именно бизнес должен быть заинтересован в честной и прозрачной власти…

Виталий Кравченко (для УНИАН)