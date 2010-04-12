Эксперт: количество сделок на "вторичке" Киева снизится на 20-25%

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Киеве в апреле т.г. снизится на 20-25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ.

По его словам, в марте на вторичном рынке жилья столицы зафиксировано 4 180 регистраций прав собственности, включая и первичный рынок. От этого количества сделок 35-40% составляют сделки на вторичном рынке жилья.

Рост количества сделок в марте, по сравнению с февралем, эксперт объясняет некоторой активизацией сделок после президентских выборов, особенно в элитном сегменте жилья.

При этом президент ССНУ отметил, что наблюдается рост количества сделок, заключенных без помощи агентств недвижимости.

«Мы наблюдаем достаточно большой процент сделок, которые проходят мимо агентов, он увеличивается с каждым месяцем. Более 70% сделок заключается в сегменте эконом-класса», - добавил А.РУБАНОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным ССНУ, на вторичном рынке Киева в феврале т.г. заключено около 500 сделок купли-продажи жилья, в январе - 300-350 сделок купли-продажи жилья.