За прошедшую неделю недвижимость в Хмельницком подешевела на 1 тыс. долл. за 1 кв. м.

Как сообщили УНИАН в городских риелтерских агентствах, на прошлой неделе самой дешевой среди выставленных на продажу двухкомнатных квартир была квартира на Раково площадью 41 кв. м стоимостью 25 тыс. долл. США. Сегодня же в районе Выставки предлагают квартиру площадью 45 кв. м по цене 24 тыс. долл. США. А в Раково - за 26 тыс. долл. США можно купить двухкомнатную квартиру площадью 56 кв. м.

Что касается однокомнатных квартир, то самые дешевые квартиры в микрорайоне Гречан – площадь 30 кв. м, стоимость 17 тыс. долл.

У железнодорожного вокзала квартира площадью 30 кв. м стоит дешевле 24 тыс. долл. В районе Выставки такую же квартиру можно купить за 23 тыс. долл., а в центре она обойдется в 26 тыс. долл.

В отдаленных микрорайонах Хмельницкого (Дубовое и Озерная) стоимость однокомнатной квартиры, соответственно, - 26 тыс. долл. и 23 000 тыс. долл.