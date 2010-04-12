Эксперт: жилье в Киеве может подешеветь

Снизить стоимость жилья в Киеве может завершение в этом году недостроенных объектов со степенью готовности выше 70%, предусмотренное государственной программой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал вице-президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) по вопросам региональной политики Анатолий ТОПАЛ.

По его словам, если до конца года в Киеве будут сданы в эксплуатацию объекты со степенью готовности выше 70%, на рынок жилья будет выброшено значительное количество нового предложения, что «немного собьет цены».

А.ТОПАЛ предполагает, что если государственная программа по достройке незавершенных объектов не будет реализована, то стоимость жилья останется на нынешнем уровне.

«Ожидают того, что застройщики значительно снизят цены на жилье, которое будет сдаваться в этом году. Будет ли такое? Вряд ли, потому что есть предел – 1 тыс. долл./кв.м, ниже которого цены будут падать очень медленно, если будут», - считает он.

А.ТОПАЛ добавил, что в столице встречаются единичные случаи, когда застройщики снизили цены на жилье во введенных в эксплуатацию объектах до 1 тыс. долл./кв.м.

При этом на сегодня продавцы вторичного жилья также не спешат снижать цены. По мнению эксперта, такое «противостояние» между продавцами и покупателями жилья будет продолжаться до осени.

«По моему мнению, до осени у нас не будет никаких потрясений на рынке недвижимости», - сказал он.

А.ТОПАЛ добавил, что колебание стоимости жилья в столице на 1,5% нивелирует рост предложения, а также закладываемый продавцами в стоимость квартир торг в 7-10%.

В то же время президент ССНУ Александр РУБАНОВ обратил внимание на такую тенденцию, когда стоимость 1 кв. м жилья в центре и на окраинах столицы практически сравнялась.

"Стоимость квадратного метра квартиры на ул. Саксаганского и стоимость одного квадратного метра жилья эконом-класса на Борщаговке или Минском массиве примерно одинакова - в районе 2-2,1 тыс. долл.", - отметил он.

По данным ССНУ, с начала этого года средняя стоимость жилья в Киеве выросла на 1,23% - до 1982 долл./кв.м.