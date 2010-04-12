Первичка Киева подешевела на 2,4%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в марте т.г. снизилась на 2,4% - до 13763 грн./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в марте стоимость квартир в домах эконом-класса увеличилась на 0,4% - до 10093 грн./кв.м, в домах бизнес-класса – снизилась на 0,5% - до 14583 грн./кв.м; квартиры премиум-класса снизились в стоимости на 2,4% - до 23293 грн./кв.м.

По данным портала, на сегодняшний день в структуре предложения на первичном рынке Киева преобладают квартиры эконом-класса – 51%. Доля жилья бизнес-класса составляет около 31%, а доля премиум-жилья составляет 18%.

По итогам марта стоимость квартир была увеличена в 13 объектах эконом-класса на 100-2000 грн./кв.м, в 3 объектах бизнес-класса - на 400-1400 грн./кв.м. В то же время в двух объектах бизнес-класса цены были снижены на 1080-2300 грн./кв.м.

При этом в марте были восстановлены или начаты продажи квартир в шести объектах: 4 эконом-класса, 1 - бизнес-класса, 1- премиум-класса.

В марте 2010 года к продаже предлагались квартиры в 129 объектах 60-ти операторов первичного рынка, общей площадью около 95,4 тыс. кв. м. Среди реализуемых квартир есть как квартиры в объектах незавершенного строительства, так и квартиры в уже сданных в эксплуатацию домах.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.