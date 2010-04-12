Стоимость земли под Киевом выросла на 0,97%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 5 по 11 апреля 2010 года выросла на 0,97%, или 38 долл., – до 4003 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Киево-Святошинском районе на 1,69% (111 долл.) – до 6 686 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,72% (11 долл.) – до 1485 долл./сотка, Обуховском – на 0,92% (43 долл.) – до 4769 долл./сотка, Барышевском – на 0,50% (6 долл.) – до 1166 долл./сотка, Макаровском – на 1,64% (31 долл.) – до 1937 долл./сотка, Вышгородском – на 0,53% (16 долл.) – до 3009 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 1,16% (12 долл.) – до 1079 долл./сотка, Васильковском – на 0,46% (12 долл.) – до 2580 долл./сотка, Броварском – на 0,11% (3 долл.) – до 2979 долл./сотка, Белоцерковском – на 1,12% (13 долл.) – до 1222 долл./сотка, Бориспольском – на 0,23% (9 долл.) – до 4135 долл./сотка, Фастовском районе – на 1,06% (13 долл.) – до 1196 долл./сотка.

При этом стоимость земли снизилась в Бородянском районе на 0,27% (5 долл.) – до 1916 долл./сотка, Иванковском – на 0,51% (6 долл.) – до 1107 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в 11 районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, в Бориспольском – 11%, в Васильковском – 16%, в Киево-Святошинском – 21%, в Броварском – 8%, в Обуховском – 10%, в Бородянском – 4%, в Вышгородском – 10%, в Кагарлыкском – 3%, в Барышевском – 1%, в Фастовском – 2%, в Белоцерковском – 1%, в Иванковском – 1%, в Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в марте т.г. выросла на 1,60%, или 62 долл., – до 3957 долл. за сотку; в феврале т.г. – на 0,59%, или 23 долл., – до 3895 долл. за сотку; в январе т.г. – на 1,06%, или 41 долл., – до 3872 долл. за сотку. В 2009 году средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство снизилась на 25,6%, или 1319 долл., – до 3831 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.