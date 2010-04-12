Стоимость коттеджей под Киевом выросла на 0,62%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 5 по 11 апреля 2010 года выросла на 0,62% (6 долл.) – до 952 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 135,6 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,61% (8 долл.) и составляет 1 264 долл./кв. м при средней цене 197 340 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период рост цен на коттеджи наблюдался в Вышгородском районе – на 0,43% (4 долл.) – до 955 долл./кв. м, Васильковском – на 0,34% (3 долл.) – до 927 долл./кв. м, Бородянском – на 0,48% (4 долл.) – до 870 долл./кв. м, Броварском – на 0,47% (4 долл.) – до 940 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 1,11% (4 долл.) – до 401 долл./кв. м, Бориспольском – на 0,33% (4 долл.) – до 1298 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,65% (9 долл.) – до 1329 долл./кв. м, Макаровском – на 0,72% (6 долл.) – до 874 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,47% (3 долл.) – до 612 долл./кв. м.

При этом в Фастовском районе наблюдалась стабилизация стоимости земельных участков на уровне 475 долл./кв. м.

В остальных десяти районах области изменение стоимости домовладений составило 0,00-0,50% (0-2 долл.) – до 178-467 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%, в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в марте т.г. выросла на 0,45% (4 долл.) – до 943 долл. за 1 кв. м; в феврале т.г. – снизилась на 0,20% (2 долл.) – до 939 долл./кв. м; в январе т.г. – выросла на 0,75% (7 долл.) – до 941 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 23,94% (294 долл.) – до 934 долл./кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 115 003 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).