Вторичка Киева подорожала на 0,60%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 5 по 11 апреля 2010 года выросла на 0,60% (10 долл.) – до 1700 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1301 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2716 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 1,16% (16 долл.) – до 1401 долл., Дарницком – на 0,53% (7 долл.) – до 1301 долл., Деснянском – на 1,17% (15 долл.) – до 1340 долл./кв. м, Оболонском – на 1,10% (19 долл.) – до 1732 долл., Печерском – на 0,82% (22 долл.) – до 2716 долл./кв. м, Соломенском – на 0,28% (4 долл.) – до 1529 долл., Святошинском – на 0,26% (4 долл.) – до 1406 долл., Шевченковском – на 0,21% (5 долл.) – до 2204 долл./кв. м, Подольском – на 0,16% (3 долл.) – до 1566 долл., Голосеевском – на 0,22% (4 долл.) – до 1697 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в марте т.г. выросла на 0,39% (7 долл.) – до 1686 долл./кв. м, в феврале т.г. – на 0,26% (4 долл.) – до 1679 долл./кв. м, в январе т.г. – на 0,13%, до 1675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.