Протестующих против строительства на улице Гончара забрали в милицию

Активистов гражданской инициативы "Сохрани старый Киев" и общественной организации "Наша земля", которые заблокировали работу крана на конфликтном строительстве в Киеве по ул. Гончара 17-23, забрали в милицию.

Об этом УНИАН сообщили в гражданской инициативе "Сохрани старый Киев".

«По состоянию на 12.30 всех четырех активистов сотрудники милиции уговорили спуститься с крана. После этого их незаметно вывели, посадили в машину с темными окнами и отвезли в отделение милиции. Согласно их сообщению, активисты поняли, что они в милиции, только когда туда попали», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 7 часов утра четверо активистов гражданской инициативы "Сохрани старый Киев" и общественной организации "Наша земля" заблокировали работу строительного крана по адресу ул. Гончара, 17-23 в г. Киеве. Они изнутри заблокировались в кабинке крану и строители не могли туда попасть.

На место инцидента приехала милиция и пожарники.

Позже в инициативе "Сохрани старый Киев" сообщили, что охранники строительства вступили в драку с местными жителями, которые пришли поддержать активистов.

“Сохрани старый Киев” и "Наша земля" требуют выполнить предписание прокуратуры города Киева от 2 июня, которым Государственная архитектурно-строительная инспекция обязана отменить разрешение на выполнение строительных работ, и протест прокуратуры от 2 мая 2009 года в Киевский городской совет, которым требуется отменить решение о предоставлении земельного участка ООО "Инвестиционно-строительная группа" на ул. Гончара, 17-23.

Активисты организаций, заблокировавшие работу крана, требовали приезда на стройплощадку представителей прокуратуры и Государственной архитектурно-строительной инспекции, чтобы они опечатали работающие механизмы, как того требуют предписание прокуратуры и соответствующее постановление Шевченковского районного суда.