Летом без горячей воды могут остаться три четверти жителей

Долги предприятий теплокоммунэнерго за потребленный энергоноситель могут привести к тому, что три четверти городского населения могут надолго остаться без горячей воды, тогда как правительство обязано препятствовать распространению этой пагубной практики.

Такое мнение УНИАН высказал лидер всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, практика прошлого года, когда предприятиям теплокоммунэнерго за долги массово перекрывали вентиль и жители городов оставались без горячей воды, повторится в еще больших масштабах.

«Прошлогодние долги никуда не делись. Более того, за отопительный сезон они существенно возросли. Только за газ предприятия теплокоммунэнерго в отопительный сезон увеличили свой долг на 3,8 млрд. грн. Причем, стомиллионный порог преодолели десятки городов восточной, центральной и южной Украины, а также Автономной Республики Крым, так что украинцам, проживающим в этих регионах, предстоят сложные испытания холодом. Но расслабляться не стоит и жителям других городов. По приблизительным подсчетам, до трех четвертей квартир в этом году могут оказаться в такой ситуации, а это уже очень серьезный вызов как правительству, так и местному руководству украинских городов», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

Лидер «Коммунального фронта» призвал профильное министерство и Кабинет Министров в кратчайшие сроки положить конец этой пагубной практике.

«Кабинету Министров следует безотлагательно обратить внимание на эту проблему и сделать все возможное во избежание подобных прецедентов в будущем. Для этого у власти есть все рычаги влияния – от законодательного запрета на подобные отключения до регулирования проблемы нормативными актами», - считает он.