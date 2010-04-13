МинЖКХ может дифференцировать тарифы на ЖКУ

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность дифференциации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в зависимости от доходов граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ в ходе брифинга в Кабинете министров.

«Сейчас прорабатывается вопрос о возможности дифференцированного подхода к оплате жилищно-коммунальных услуг. Сегодня население платит только 30% за тот газ, который мы покупаем у РФ. Одно дело, когда платит человек, у которого низкий доход, а другое, если это украинский миллионер, человек с достаточно высокими доходами. Поэтому вопрос в этом году будет в этом плане пересмотрен, и таким образом мы найдем механизмы, согласно которым обеспеченные люди будут платить более приближенную к реальной стоимость коммунальных услуг», - сказал А. ПОПОВ.

Министр также отметил, что в этом году планируется выделить средства из госбюджета на установку придомовых и поквартирных приборов учета воды и тепла для социально незащищенных категорий населения. «Я считаю, что люди, которые имеют льготы и получают субсидии, автоматически попадают в категорию социально незащищенных. Они должны получить возможность получить от государства право бесплатно установить такие контрольно-измерительные приборы», - сказал он.

А.ПОПОВ выразил уверенность, что в этом году значительного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет.