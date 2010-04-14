Жилищное строительство восстановят за 2-3 месяца

Министр регионально развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА поставил задачу за 2-3 месяца остановить спад жилищного строительства в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, такое требование он озвучил сегодня в Виннице в ходе совещания по разработке региональных программ строительства доступного жилья.

«Мы должны за 2-3 месяца остановить спад жилищного строительства. Если люди будут видеть, что строительные площадки стоят, – никто ни копейки не принесет», – сказал министр.

В.ЯЦУБА убежден, что для изменения ситуации в строительной отрасли необходимо восстановить доверие граждан. «Пусть остается элитное жилье, коттеджное, но спрос нам сегодня подсказывает, что нужны однокомнатные, двухкомнатные недорогие квартиры, которые подтянут рынок, в том числе и вторичный», – сказал он.

Министр также подчеркнул, что необходимо «разобраться» со строительными кампаниями. «Какие из них нуждаются в государственной поддержке – от финансирования и до завершения жилья 70-процентной готовности, строительства квартир до 100 кв. м.», – отметил В.ЯЦУБА.