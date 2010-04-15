Жилье в Киеве подешевело на 40,6%

Стоимость жилья в Киеве с сентября 2008 года по март 2010 года снизилась на 40,6% в долларах и на 3,2% в гривне.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор агентства недвижимости «Планета Оболонь» Виталий КОТЕНКО.

По его данным, в сентябре 2008 года средняя цена предложения жилья составляла 3,4 тыс. долл./кв. м, цена продажи – 3,2 тыс. долл./кв. м. На сегодня средняя стоимость предложения составляет 2 тыс. долл./кв. м, стоимость жилья в реальных сделках – 1,8 тыс. долл./кв. м.

В.КОТЕНКО отметил, что «нижняя точка» стоимости жилья в столице была зафиксирована в феврале 2009 года.

При этом лидерами по падению цен на жилье стали Деснянский и Святошинский районы, а по росту – Печерский и Шевченковский районы. Наиболее существенно подешевела «украинская панель» – приблизительно на 47%, а квартиры в кирпичных домах упали в цене на 31%.

В то же время, по данным В.КОТЕНКО, за полтора года стоимость жилья в Киеве в гривневом эквиваленте снизилась на 3,2%. При этом за указанный период в Печерском районе жилье (в гривне) подорожало на 7%.

Гендиректор агентства недвижимости также отметил, что за период кризиса срок экспозиции квартир увеличился в два раза.

«Если говорить об экономической обоснованности цен на жилье, то, на мой взгляд, ее еще не видно, рынок по-прежнему несколько переоценен», – считает эксперт.

По мнению В.КОТЕНКО, до осени этого года следует ожидать незначительного роста цены предложения жилья, а также стоимости сделок.

«К сожалению, этот рост не имеет под собой экономического обоснования, ведь он не связан с ростом доходов граждан. Это скорее технический рост рынка недвижимости как компенсация инфляции», – добавил он.