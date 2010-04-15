Эксперт: объем продаж элитного жилья в Киеве может вырасти

Объем продаж элитного жилья в Киеве во втором квартале текущего года может вырасти на 5-7%.

Такое мнение высказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор агентства недвижимости Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА .

«Мы прогнозируем, что во втором квартале 2010 года объем продаж в этом сегменте увеличится на 5-7% по сравнению с первым кварталом 2010 года», – сказала она.

При этом Г.МЕЛЬНИКОВА уточнила, что стоимость элитного жилья в столице сегодня находится на уровне 2006-2007 годов.

По ее оценкам, в течение полугода (IV квартал 2009 года и I квартал 2010 года) рынок элитного жилья демонстрирует стабильность, а также повышение спроса на жилье этого сегмента.

Гендиректор агентства отметила, что в первом квартале т.г. количество сделок в сегменте элитного жилья на вторичном рынке составило 3,6% от общего числа сделок, а в первые недели апреля – 4,5%.

По ее мнению, сегодня нет предпосылок ни для снижения, ни для роста цен на элитное жилье. При этом торг на такое жилье не превышает 5%.

Г.МЕЛЬНИКОВА отметила, что сегодняшний покупатель элитного жилья в столице – это политическая элита, госслужащие разных уровней, иностранные граждане (Россия и Казахстан), представители крупного бизнеса.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 году. На сегодняшний день функционирует 5 филиалов компании. В АН Park Lane работает более 450 риелторов.