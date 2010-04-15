Строительные предприятия Украины снизили объемы работ на 21,4%

Строительные предприятия Украины за январь-март 2010 года снизили объемы работ на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 5 млрд. 699,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объемы работ только по подготовке строительных участков – на 1%, до 390,1 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – снизили на 22,1%, до 4,6 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 25,4%, до 644,5 млн. грн., по завершению строительства – на 23,6%, до 27,1 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – на 50,9%, до 5,1 млн. грн.

По характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,8% от общего объема, по капитальному ремонту – 11,1%, по текущему ремонту – 8,1%.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины за январь-февраль т.г. снизили объемы работ на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3 млрд. 253,9 млн. грн., за январь т.г. снизили объемы работ на 24,1% по сравнению с январем 2009 года, – до 1 млрд. 478 млн. грн., за 2009 год – снизили на 48,2% по сравнению с 2008 годом – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.