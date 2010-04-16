Финподдержку на капремонт жилого фонда получат только ОСМД

Финансовую поддержку на капитальный ремонт или реконструкцию жилого фонда будут получать только объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) или другие объединения по управлению жилым фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ.

По его словам, программа направлена на то, чтобы на протяжении 2010-2014 гг. поддержать инициативу жителей домов, которые готовы создавать объединения совладельцев многоквартирных домов или другие формы управления жилым фондом.

«Именно эти жители, которые объединились, будут получать долю государственного финансирования для решения проблем капитального ремонта или реконструкции жилого фонда, внедрения энергосберегающих технологий. Только они смогут иметь такую поддержку, никакие другие программы не будут реализовываться в плане наведения порядка в жилом фонде. Мы будем отдавать деньги только населению Украины», - подчеркнул министр.

А.ПОПОВ уточнил, что для решения проблем жилого фонда планируется объединить финансовые возможности Госбюджета, местных бюджетов и частично - населения.

В то же время министр уточнил, что те жители, которые за срок реализации программы добровольно не организуются в какие-либо формы управления жилым фондом, будут принудительно переведены на другую модель управления.

«У нас программа до 2015 года. Я считаю так: кто не успел, тот опоздал. Кто не будет по собственной инициативе партнером, то я уверен, что государство должно принять решение и с 1 января 2015 года передать жилой фонд тех, кто не организовался, через какую-то другую модель, возможно, через ЖЭКи. Но это уже будет не добровольный шаг», - пояснил он.

По мнению министра, такая модель управления жилым фондом позволит держать под контролем цены на жилищно-коммунальные услуги, квартирную плату, уборку придомовых территорий, санитарную очистку, на тот комплекс работ, которые предоставляет жилищно-эксплуатационная организация.

А.ПОПОВ считает, что с помощью этой программы, а также через механизм финансирования программ энергосбережения в водопроводно-канализационном хозяйстве и теплоэнергетике «мы на протяжении года полтора можем получить населенные пункты, где мы комплексно решим все вопросы, связанные с реформированием и развитием жилищно-коммунального хозяйства».

Он также отметил, что сопротивления созданию ОСМД со стороны местных властей «в природе быть не может», поскольку государственная поддержка будет направлена не только на привлечение граждан к управлению жилым фондом через создание ОСМД, а и через другие инвестиционные механизмы, в которых заинтересован любой городской глава. «Тем более, что существуют другие моменты – увольнение с работы и другие административные наказания... Я вам гарантирую, что у нас будут эти процессы», - подчеркнул министр.