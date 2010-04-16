Отопительный сезон в Киеве завершается
17:25, 16 апреля 2010Недвижимость
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Началось отключение котельных
ОАО «Киевгаз» начало плановые отключения котельных города Киева от газоснабжения в связи с завершением отопительного сезона.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевгаза».
В сообщении отмечается, что все работы, согласно предоставленных заказов, компания проводит своевременно и безопасно.
Сообщается, что на сегодня, по сравнению с зимним периодом в этом году, транзит газа сетями Киева уменьшился почти вдвое. Это обычная ситуация, которая повторяется из года в год, ведь зимой значительная часть природного газа используется именно для обогрева помещений.
Напомним, что обслуживанием газопроводов в г. Киеве занимается только ОАО «Киевгаз».
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