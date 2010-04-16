Отопительный сезон в Киеве завершается

ОАО «Киевгаз» начало плановые отключения котельных города Киева от газоснабжения в связи с завершением отопительного сезона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевгаза».

В сообщении отмечается, что все работы, согласно предоставленных заказов, компания проводит своевременно и безопасно.

Сообщается, что на сегодня, по сравнению с зимним периодом в этом году, транзит газа сетями Киева уменьшился почти вдвое. Это обычная ситуация, которая повторяется из года в год, ведь зимой значительная часть природного газа используется именно для обогрева помещений.

Напомним, что обслуживанием газопроводов в г. Киеве занимается только ОАО «Киевгаз».