Эксперт: в строительном секторе кризис пока не преодолен

В строительном секторе Украины кризис пока не преодолен.

Такое мнение УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB Николай ИВЧЕНКО.

По его словам, объем строительных работ в Украине в марте т.г. составил 2,4 млрд. грн. Темпы снижения объема строительных работ в январе-марте 2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года выросли до 21,4%.

Сокращение объема строительства зданий и сооружений, а также объема работ по завершению строительства в январе-марте т.г. на 22,1% и 23,6% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, связано с отсутствием кредитования строительных компаний и физических лиц, считает эксперт. В то же время, до кризиса в Украине около 80-85% квартир продавались в кредит.

По данным Н.ИВЧЕНКО, в январе 2010 года ипотечных кредитов физическим лицам было выдано только на 300 млн. грн., в феврале – на 100 млн. грн. Доля ипотечного кредитования в общем объеме новых выданных кредитов физическим лицам в феврале составила 3,3%, в то время как в октябре 2008 года данный показатель был зафиксирован на уровне 26,9%.

При этом объем кредитования строительных компаний также остается минимальными. Доля кредитования строительных компаний в общем объеме новых выданных кредитов нефинансовым компаниям в феврале 2010 года составила 2,8%. В октябре 2008 года данный показатель находился на уровне 9,4%.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, восстановление объема строительства зданий и сооружений, а также работ по завершению строительства начнется только со второй половины 2010 года, когда постепенно начнет возобновляться кредитование строительного сектора и увеличится объем ипотечного кредитования населения.

О неплохих перспективах восстановления строительной отрасли к концу текущего года свидетельствуют также данные по объему работ по подготовке строительных площадок за январь-март, который снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только на 1%. «Вероятно, в 2010 году объем строительных работ вырастет на 2%», - считают аналитики.

Как сообщал УНИАН, министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА заявил, что кризис в строительной отрасли уже завершился.