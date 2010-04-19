Хозсуд Киева начал банкротство сети ресторанов "Пузата хата"

Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве ООО "Пузата хата", владеющего одноименной сетью заведений общественного питания.

Об этом говорится в постановлении суда, размещенном на его сайте.

«Постановлением хозяйственного суда г. Киева от 27 февраля 2010 года открыто производство по делу №50/158-б», - говорится в сообщении суда.

Распорядителем имущества должника назначен арбитражный управляющий Вячеслав ЛЕЦКАН.

Суд постановил признать долг кредитора – ООО «Динаприс» в сумме 50 млн. 200 тыс. 200 грн. При этом суд удовлетворил ходатайство распорядителя имущества должника об отстранении Игоря МИРОШНИЧЕНКО от должности генерального директора ООО «Пузата Хата» и возложил исполнение его обязанностей на В.ЛЕЦКАНА.

Письменные заявления с требованиями к должнику, заявления о принятии участия в санации предприятия могут подаваться в Хозяйственный суд Киева в течение 30 дней со дня публикации сообщения - 19 апреля.

Справка УНИАН. Сеть ресторанов «Пузата хата» была основана в 2003 году. По состоянию на апрель 2009 года сеть насчитывала 37 ресторанов в 14 городах Украины.