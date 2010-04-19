Объем инвестсделок на рынке коммерческой недвижимости в I кв.

Объем инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости Украины в первом квартале т.г. увеличился на 47% по сравнению с 2009 годом – с 17 млн. долл. до 25 млн. долл.

Такие данные сообщили УНИАН в консалтинговой компании CB Richard Ellis в Украине.

Согласно сообщению, за первый квартал т.г. было проведено три сделки, при этом средний объем сделки вырос более чем вдвое.

Эксперты отмечают, что нынешний объем инвестсделок примерно соответствует уровню I квартала 2008 года.

«Активность в основном наблюдается со стороны местных игроков, которые лучше ориентируются на украинском рынке и способны нести большие риски. Однако есть все основания ожидать дальнейшего роста инвестиций, и не исключено, что иностранные компании также активизируются в этом году. Среди заключенных транзакций впервые за последнее время фигурируют довольно значимые и крупные объекты, в частности ТРЦ «Sky Mall» в Киеве. В основном резкий скачок объема инвестиций в I квартале 2010 г. объясняется закрытием именно этой сделки», - сказал управляющий партнер CB Richard Ellis в Украине Сергей СЕРГИЕНКО.

Он добавил, что сегодня рынок недвижимости закрыт для пассивных инвесторов. «Просто купить и получать арендный доход сейчас не получится, потому что готовые объекты практически не предлагаются, по крайней мере по приемлемой цене. Сейчас большинство объектов нужно не только купить, но и достроить и сдать. Поэтому сегодняшний рынок подходит в основном активным инвесторам, специализирующимся на девелопменте», - считает С. СЕРГИЕНКО.

Справка УНИАН. CB Richard Ellis – консалтинговая компания в области недвижимости, имеет 450 офисов в 60 странах мира и штат сотрудников свыше 34 000 человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США).

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, стратегический консалтинг и оценка всех видов недвижимости, инвестиционные услуги, маркетинг и управление недвижимостью.