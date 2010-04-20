Вторичное жилье Киева подорожало

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 30 марта по 15 апреля т.г. выросла на 0,14% - 2058 долл./кв.м.

Об этом говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» («УТГ»).

Согласно отчету, за указанный период средняя стоимость жилья на первичном рынке столицы осталась без изменений и составляет 1968 долл./кв.м.

Аналитики «УТГ» отметили, что в первом квартале 2010 года наблюдается увеличение количества сделок купли-продажи в ряде жилых комплексов на 24-27% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

По данным компании, подавляющее количество продаж приходится на объекты с готовностью более 85% или на завершенные объекты.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.