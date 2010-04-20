Стоимость аренды офисов Киева стабилизировалась

Средняя стоимость аренды офисных площадей в Киеве с 30 марта по 15 апреля текущего года стабилизировалась.

Об этом говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» («УТГ»).

Согласно сообщению, за указанный период стоимость арендных ставок в киевских профессиональных бизнес-центрах остается стабильной с колебаниями до 0,12 долл./кв.м.

По данным компании, стоимость аренды офисных помещений класса «А» составляет 43,2 долл., класса «В» - 28,02 долл. (без НДС и эксплуатационных расходов).

В «УТГ» отметили, что уровень вакантности в профессиональных киевских офисных центрах классов «А» и «В» повысился на 0,28% и составил 12,25%.

Аналитики компании ожидают увеличения вакантности в офисных комплексах класса «В», что связано с продолжением тенденции сокращения штатов в компаниях и, как следствие, уменьшения занимаемых площадей.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.