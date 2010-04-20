Стоимость аренды торговых площадей в Киеве стабилизировалась

Средняя стоимость аренды вакантных торговых площадей в Киеве с 30 марта по 15 апреля т.г. стабилизировалась на уровне 57,5 долл./кв. м (с НДС, без учета эксплуатационных расходов).

Об этом говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» («УТГ»).

Согласно сообщению, средний уровень вакантности торговых объектов в торговых центрах Киева составляет 1,9%. Средний уровень посещаемости ТЦ в первой половине апреля составил 1 201 человек на 1000 кв. м торговой площади.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.