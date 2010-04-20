Введению налога на недвижимость мешают лоббисты-девелоперы в ВР

Введению налога на недвижимость в Украине, при котором бюджет будут пополнять владельцы недвижимого имущества совокупной площадью 300 и более квадратных метров, препятствуют мощные лоббисты-девелоперы в Верховной Раде Украины.

Такое мнение высказал главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ в комментарии УНИАН.

В частности, он отметил «упорное нежелание» лоббистов-девелоперов пропустить принятие законопроектов о налоге на недвижимость.

Лидер гражданской кампании напомнил, что 12 марта 2010 года Верховная Рада отклонила законопроект № 2113 «О налоге на недвижимое имущество», внесённый народным депутатом от БЮТ Андреем ПАВЛОВСКИМ ещё в феврале 2008 года. За данный законопроект проголосовали 159 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Документ поддержали 2/3 фракции БЮТ – 105 депутатов, коммунисты дали 26 голосов и представители Блока Литвина – 15 голосов «за». Проигнорировали голосование 220 народных избранников – представители Партии регионов и блока «Наша Украина – Народная самооборона».

«Партия регионов провалила голосование за законопроект А.ПАВЛОВСКОГО, а теперь предлагает зачем-то новый, аналогичный по замыслу. По словам заместителя министра финансов Украины Татьяны ЕФИМЕНКО, правительство Николая АЗАРОВА собирается подать свой законопроект о введении налога на жильё площадью свыше 300 кв. м», – отмечает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

При этом он отметил, что законопроекты о налоге на недвижимость вносятся депутатами с 1993 года, но ни один из предложенных вариантов так и не был принят.

Вместе с тем В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что сегодня налог на недвижимость взимается в 130 странах мира и является одной из основных статей пополнения бюджетов. Как правило, ставка налога не превышает 3% рыночной стоимости имущества в год: к примеру, в США ежегодный налог на недвижимое имущество составляет около 1%, в Польше – 1,5%.

По его мнению, на сегодняшний день в государстве отсутствует чёткая, внятная и прозрачная идеология по наполнению государственного бюджета. «Вместо того, чтобы прекратить дискуссии и потакание корыстным интересам коммерсантов, идёт постоянное шарахание из стороны в сторону в угоду лоббистам», – подчёркивает лидер гражданской кампании.

Также В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ напомнил, что «когда регионалы блокировали работу ВР, требуя принять закон о повышении соцстандартов, то из уст руководителей фракции ПР нельзя было услышать о том, каким образом они собираются найти деньги на это повышение».

При этом законопроекты об увеличении акцизов на пиво и спирт этиловый (№ 5250 и № 5251 от 20 октября 2009 года. – УНИАН) были внесены полгода назад, а законопроект о повышении акциза на креплёные вина (№ 4067 от 10 февраля 2009 года. – УНИАН) – более 1 года и 2 месяцев назад, но до сих пор не рассмотрены, отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

От имени «Форума спасения Киева» В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ призывает депутатов Верховной Рады принять новый законопроект № 6285 «О налоге на отдельные виды имущества» (авторы – народные депутаты от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ и Антонина БОЛЮРА), которым предусмотрено увеличение доходной части бюджета путём введения «налога на роскошь».

«Если кто-то не желает платить налог на недвижимость больших размеров, то он может отказаться от неё в пользу государства и, таким образом, избавить себя от хлопот по уплате налога. Выискивания объяснений, почему не надо вводить такой налог, – просто дымовая завеса для того, чтобы безнаказанно паразитировать на обществе», – подчеркнул лидер общественного движения.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля с. г. на рассмотрение Верховной Рады был внесён законопроект «О налоге на отдельные виды имущества» № 6285. Согласно пояснительной записке, ставки налога на недвижимое имущество, отнесённое к жилому фонду, планируется установить в процентах от прожиточного минимума, установленного на начало года за 1 кв. м общего размера облагаемого налогом имущества.

Законопроект предусматривает взимание налога с общего размера недвижимого имущества, отнесённого к жилому фонду, составляющего более 100 кв. м для юридических лиц и свыше 300 кв. м – для физических лиц.

Ставки налога на вертолёты и самолёты предлагается установить в зависимости от их массы, а ставки налога на яхты и другие плавсредства для досуга – в зависимости от мощности двигателя и габаритов.

Также депутаты предлагают увеличить налог с владельцев новых легковых автомобилей при первой регистрации в Украине с объёмом цилиндров двигателя от 3501 куб. см и больше – с 40 грн. до 100 грн. за 100 куб. см, а автомобилей, бывших в употреблении до 8 лет, – с 45 грн. до 120 грн. за 100 куб. см.