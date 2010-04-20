Создавать кондоминиумы без нового закона – безответственно

Прежде чем приступать к финансированию исключительно объединений совладельцев многоквартирных домов и подталкивать людей к созданию таких объединений, Министерству по вопросам ЖКХ следует пролоббировать принятие нового закона «Об ОСМД в Украине».

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, без обновления этого закона все действия министерства по стимулированию людей для создания кондоминиумов можно расценивать как безответственную политику.

Эксперт отметил, что предшествующий опыт работы кондоминиумов в Украине на основании существующей законодательной базы печален, и большинство таких объединений разваливаются, спустя год после их создания.

«По сути, для людей это пиратский закон. Сейчас у них после создания ОСМД оказывается больше проблем, чем позитивных моментов. Подводных камней в этой деятельности множество. Это и проблемы придомовых территорий, и распоряжение свободными помещениями, и взаимоотношения с монополистами-поставщиками услуг тепла, воды, газа, электричества, и коллективная ответственность по расчетам вместо персональной, и многие другие более мелкие неприятности», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

При этом лидер «Коммунального фронта» отметил, что утвержденные в первом чтении изменения к закону не решают и львиной доли названных проблем и требуют серьезной доработки.

«Министерству следует активизировать работу по доработке этих изменений и сделать все возможное, чтобы закон об ОСМД приобрел цивилизованные черты и, в первую очередь, отстаивал интересы потребителей. Только при соблюдении этого условия у коммунального ведомства будет полное моральное право агитировать украинцев к созданию объединений совладельцев многоквартирных домов», - считает В.ЯКОВЕНКО.