Объем продаж квартир на первичке Киева может вырасти в 1,5 раза

Объем продаж квартир на первичном рынке Киева в текущем году может вырасти в 1,4-1,8 раза по сравнению с 2009 годом – до 2-2,5 тыс. квартир.

Такой прогноз сделал сегодня на пресс-конференции в УНИАН коммерческий директор консалтинговой компании SV Development Сергей СТЕПЕНКО.

По его словам, в первом квартале т.г. на первичном рынке жилья столицы было продано около 400 квартир.

Коммерческий директор компании отметил, что в первом квартале т.г. на вторичном рынке Киева было реализовано около 2 150 квартир (в январе т.г. – около 400 квартир, в феврале – 800 квартир, в марте – 950 квартир). По его оценкам, к концу текущего года на вторичном рынке жилья будет заключаться около 1 500 сделок в месяц.

По данным С.СТЕПЕНКО, в 2009 году на первичном рынке Киева было реализовано около 1 400 квартир (в I квартале – около 200 квартир, во II квартале – 350 квартир, в III квартале – 450 квартир, в IV квартале – 400 квартир).

При этом на вторичном рынке столицы в прошлом году было продано около 8 тыс. квартир.

Эксперт уточнил, что объемы продаж жилья на первичном рынке столицы до кризиса составляли около 10 тыс. квартир в год, 70% которых приобретались через ипотеку, на вторичном рынке – около 20 тыс. квартир в год, 60% которых покупалось с помощью ипотеки.

По данным компании, на сегодня стоимость продажи жилья на первичном рынке Киева составляет 1,6 тыс. долл./кв. м, на вторичном рынке - 1,7 тыс. долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.