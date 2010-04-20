Нового начальника Госжилкоммунинспекции назначат в конце апреля

Киев. 20 апреля. УНИАН. Новый начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции (ГЖКИ) будет назначен в конце апреля т.г.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, размещенном на сайте министерства.

Как указывается в сообщении, инспекцию возглавит специалист, который не будет входить в состав заместителей министра по вопросам ЖКХ, как это было раньше.

В пресс-службе министерства пояснили, что это связано с сокращением количества заместителей министра с шести до пяти во исполнение соответствующего поручения правительства.

При этом в состав инспекции планируется ввести Государственную техническую инспекцию городского электротранспорта.

По словам министра по вопросам ЖКХ Александра ПОПОВА, среди задач ГЖКИ – разработка и внедрение методики отслеживания (мониторинга) и контроля событий в жилищно-коммунальной сфере на региональном уровне.

Как сообщал УНИАН, 31 марта т.г. Кабмин уволил Александра МАЗУРЧАКА с должности первого заместителя министра по вопросам ЖКХ – начальника Государственной жилищно-коммунальной инспекции и назначил его заместителем министра по вопросам ЖКХ.

Справка УНИАН. У министра по вопросам ЖКХ А.ПОПОВА пять заместителей – первый замминистра Юрий ХИВРИЧ, заместители министра – Александр МАЗУРЧАК, Руслан КРАМАРЕНКО, Сергей ЗИМИН и Ольга РОМАНЮК.