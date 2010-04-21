В Киеве меньше арендуют квартир

Количество сделок по аренде квартир в Киеве в первом квартале 2010 года снизилось на 3,28% по сравнению с первым кварталом 2009 года – до 2 094 сделок.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, в столице в январе т.г. было арендовано 655 квартир, в феврале – 706 квартир, в марте – 733 квартиры.

В компании отметили, что в первом квартале 2009 года было заключено 2 165 сделок по аренде квартир в столице. В 2009 году объем сделок по аренде жилья в Киеве составил 6 972 сделки.

При этом, в 2008 году в Киеве было заключено 21 217 сделок, в первом квартале 2008 года – 8 271 сделка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.