Продажи первичного жилья Киева в I квартале выросли в 1,9 раза

Количество сделок по продаже квартир на первичном рынке Киева в первом квартале 2010 года выросло в 1,9 раза по сравнению с первым кварталом 2009 года – до 384 сделок.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, на первичном рынке столицы в январе т.г. было продано 79 квартир, в феврале – 145 квартир, в марте – 160 квартир.

При этом в первом квартале 2009 года на первичном рынке жилья Киева было продано 203 квартиры. Объем продаж квартир на первичном рынке столицы в 2009 году составил 1425 сделок.

В компании отметили, что в общей структуре продаж 79% приходится на квартиры эконом-класса (стоимостью до 80 тыс. долл.), 13% - на квартиры бизнес-класса (стоимостью 80-150 тыс. долл.), 6% - на элитные квартиры (стоимостью 150-300 тыс. долл.), 2% - на квартиры класса делюкс (стоимостью от 300 тыс. долл.).

Доля продаж квартир по районам распределяется таким образом: Дарницкий район - 19%, Деснянский район - 15%, Шевченковский район - 13%, Соломенский район - 10%, Днепровский район - 10%, Святошинский район - 9%, Подольский район - 7%, Голосеевский район - 7%, Оболонский район - 6%, Печерский район - 4%.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.