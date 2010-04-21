Объем сделок по продаже земли в Киевской обл. вырос почти вдвое

Количество сделок по продаже земельных участков в 25 районах Киевской области в первом квартале 2010 года увеличилось в 1,9 раза по сравнению с первым кварталом 2009 года – до 3 590 сделок.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, в Киевской области в январе т.г. было заключено 750 сделок купли-продажи земельных участков, в феврале – 1 360 сделок, в марте – 1 480 сделок.

При этом в первом квартале 2009 года объем сделок по продаже земельных участков в Киевской области составил 1 840 сделок, за 2009 год – 12 180 сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.