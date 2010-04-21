Стоимость предложений коттеджей под Киевом снизилась

Средневзвешенная цена предложений на коттеджи в пригороде Киева в марте снизилась на 2,1% - до 1544 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, с декабря 2009 года по март 2010 года средняя цена на домовладения снизилась на 3,1%, а с марта 2009 года по март 2010 года средняя цена предложения снизилась на 19,7%.

При этом в марте на рынке жилых домов в пригороде столицы количество предложений относительно февраля увеличилось на 7,7% - до 1534 домов.

Аналитики издания отметили, что средневзвешенная цена коттеджей в Киеве в марте уменьшилась на 4,7% - до 2293 долл./кв.м.

Количество выставленных на продажу домовладений в марте увеличилось на 14% - до 732 домов. Объем предложений в общей площади и в денежном выражении увеличился на 22% и 14%. Доля жилья, впервые выставленного на продажу, в марте составила 17% от всего объема предложения.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 1534 домовладений в пригороде Киева и 732 коттеджа в Киеве.