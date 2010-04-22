Градосовет одобрил концепцию Генплана Киева до 2025 г.

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил Концепцию стратегического развития Киева до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня было принято на заседании Архитектурно-градостроительного совета Киева.

По словам заместителя начальника управления генерального плана КО «Центра градостроительства и архитектуры» Татьяны НЕЧАЕВОЙ, общая стоимость запланированных работ составит 400 млрд. грн., из которых жилищное строительство – 200 млрд. грн., транспорт – 45 млрд. грн., инженерная инфраструктура – 52 млрд. грн., социальные объекты – 25 млрд. грн., озеленение – 5 млрд. грн.

Т.НЕЧАЕВА отметила, что жилищная политика предусматривает увеличение объема жилого фонда на 38,5 млн. кв. м с доведением общей площади жилья в Киеве до 93,5 млн. кв. м, в том числе до конца 2025 года – до 85,1 млн. кв. м, в частности, за счет формирования новых районов по ул. Северной возле массива «Оболонь», «Теремки-3», Осокорки, «Позняки-11», по ул. Пуховской на Троещине, микрорайонов в районе поселка Коцюбинский, Корчеватое по Столичному шоссе.

При этом планируется ликвидировать аварийное и устаревшее жилье общей площадью 2,9 млн. кв. м, в том числе 1,4 млн. кв. м до конца 2025 года. А также планируется проведение модернизации и реконструкции кварталов устаревшего жилья объемом до 8 млн. кв. м. В частности, предусматривается строительство многоэтажных жилых комплексов с объектами социальной сферы путем реновации застройки в микрорайонах Соцгородок, Лесной массив, массив Никольская Борщаговка, Отрадный, по ул. Щербакова, Маршала Гречко, ул. Рижской-Щусьева и Елены Телиги, по просп. 40-летия Октября, по бульв. Лихачева – Дружбы Народов, по ул. Осиповского – Западынской, Макеевской. Для строительства жилья может быть использовано 1 тыс. га промышленных территорий города.

В рамках концепции также были разработаны адресные схемы размещения детских садов, школ, объектов культуры и медицины.

Т.НЕЧАЕВА отметила, что концепцией предусмотрено увеличение доли жилья до 60-65% на правом берегу столицы, и увеличение рабочих мест до 32% на левом берегу. В частности, планируется строительство общественных и деловых центров на промышленных территориях Никольской Борщаговки, промрайона «Воскресенский», промзоны Корчеватое. Также планируется реструктуризация промышленных территорий, создание технопарков, модернизация и переоснащение промредприятий на территориях Троещинского, Воскресенского, Днепровского и Дарницкого промрайонов.

При этом предусматривается строительство новых деловых, торгово-выставочно-развлекательных центров и офисно-гостиничных комплексов на въездах в город на пересечении просп. Палладина и просп. Победы, по просп. Академика Глушкова и Кольцевой дороги, возле пересечения Столичного шоссе и ул. Заболотного, а также за пределами центральной части города в районах Телички и Столичного шоссе, Лыбидской и Московской площади, на Петровке, просп. Победы и Воздухофлотского шоссе, в районах Днепровской набережной и промрайона «Позняки», просп. Ватутина, Троещинского рынка и ул. Электротехнической, Левобережного центра.

Документом предусмотрено увеличение буферных зон Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской, создание Дорогожицкого ареала, ландшафтной охранной зоны (Русановские сады и все острова на левом берегу Днепра). При этом планируется создать исторический ареал ландшафта киевских гор и долин Днепра (от моста Кирпы до Подольско-Воскресенского перехода), на территории которого запретят новое строительство.

Также планируется создать 18 новых буферных парков, реконструировать 59 существующих парков, в центральной части города применять вертикальное озеленение (крыш, балконов).

Кроме того, документ предусматривает реконструкцию Днепровской и Дарницкой станции водоочистки, строительство канализационного коллектора в районе г. Украинки, строительство двух электростанций.

Рецензент концепции, архитектор Евгений ЛИШАНСКИЙ обратил внимание на то, что реальный объем жилого фонда Киева с учетом нового строительства и запланированного сноса может быть на 4-5 млн. кв. м меньше. В целом он считает, что запланированные объемы строительства жилья вполне реальны.

Архитектор также рекомендовал учесть в генеральном плане организацию территорий вокруг Окружной дороги, а также согласовать генплан Киева с Киевской областью.

С.ЛИШАНСКИЙ отметил, что схема зеленых насаждений в концепции требует серьезной доработки.

В ходе обсуждения концепции архитектор Андрей ПАШЕНЬКО рекомендовал сделать центральную часть Киева пешеходной с проездом исключительно общественного транспорта, создав при этом паркинги для автомобилей на въезде в центральную часть столицы.

При этом начальник Главного управления охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации Руслан КУХАРЕНКО считает, что следует сделать въезд автотранспорта в центральную часть платным или запретить вообще.

В то же время директор Института «Киевгенплан» Владимир ЧЕКМАРЕВ считает, что представленная концепция «не верная», потому что она ограничена только рамками Киева и не учитывает территориального развития города.

В свою очередь председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры Алексей ЕВЛАХ убежден в том, что промышленные предприятия города должны находится на территории Киева. По его мнению, их следует модернизировать, сделать инвестиционно привлекательными, чтобы создать дополнительные рабочие места.

Подводя итоги рассмотрения проекта, глава Архитектурно-градостроительного совета Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ отметил, что концепция должна быть доработана до 25 мая, когда состоится общественное обсуждение документа. На конец мая запланировано подать концепцию на рассмотрение Киевсовета и Министерства регионального развития и строительства. Он добавил, что со следующей недели начнется серия круглых столов, посвященных отдельным составляющим концепции.

Как сообщал УНИАН, заказчиком нового генерального плана Киева до 2025 года выступает Главное управление градостроительства и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – КО «Центр градостроительства и архитектуры».