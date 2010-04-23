МинЖКХ предлагает заменить льготы адресной помощью

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает заменить льготы на коммунальные услуги адресной помощью населением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр МАЗУРЧАК в ходе круглого стола в министерстве.

«Льготы должны быть заменены адресной помощью конкретным людям», - сказал он.

А.МАЗУРЧАК добавил, что это коснется всех льготников, которые пользуются коммунальными услугами (в том числе, льготы на проезд в транспорте). Планируется, что адресная помощь будет осуществляться в виде выплат, доплат к заработным платам и т.д.

Он уточнил, что эти предложения предусмотрены в рамках проекта Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках программы также планируется разработать Концепцию адресного предоставления льгот населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

При этом министерство рассматривает возможность расширить количество потребителей, которые смогут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого планируется предусмотреть возможность получения субсидий для жителей, плата за коммунальные услуги которых превышает 10-15% общего семейного дохода (сегодня – 15-20%).