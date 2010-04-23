Пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг могут вернуть

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает отменить Закон «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр МАЗУРЧАК в ходе круглого стола в министерстве.

По его словам, такая мера предусмотрена в проекте Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства до 2015 года.

А.МАЗУЧАК считает, что для предприятий ТКЭ также следует не начислять пеню и штрафы за несвоевременные расчеты до отмены моратория взимания пени с населения.

При этом министерство предлагает законодательно определить механизм прекращения предоставления должникам коммунальных услуг.

В то же время среди задач программы – доведение уровня оплаты за потребленные населением жилищно-коммунальные услуги до 95%, 100%-ное покрытие тарифами себестоимости услуг, достижение рентабельности предприятий ЖКХ уровня не менее 5%.

Кроме того, министерство намерено уравнять стоимость газа, потребляемого на отопление, для теплокоммунэнерго и населения.

А.МАЗУРЧАК отметил, что до 2015 года поставлена задача уменьшить потребление природного газа на 30%.