Тарифы на коммунальные услуги в этом году повышаться не будут

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в этом году увеличиваться не будут.

Об этом заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ, комментируя снижение цены на российский газ, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По оценкам министра, новая цена на газ может составить 210-220 долл./тыс. куб. м, что гарантирует тарифную стабильность и уверенность для потребителей жилищно-коммунальных услуг.

«Убежден, что в этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги не будут увеличиваться. В тех городах, где цены отвечают себестоимости тарифов, потребителям волноваться не стоит, однако там, где тарифы занижены, они будут пересмотрены», - сказал министр.

В частности, это касается ситуации в столице, где уровень тарифов на 50% меньше экономически обоснованных.

«Здесь необходимо искать пути решения этой проблемы: или найти деньги в городском бюджете и покрывать разницу за счет муниципалитета, или постепенно выходить на экономически обоснованный уровень. Это актуальная проблема, которая имеет место и в других городах и регионах, например в Крыму, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях», – отметил министр.

А.ПОПОВ сообщил, что в случае, если бы цена на газ осталась неизменной, оплата за потребленные горячую воду и тепло привела бы к увеличению цен на жилищно-коммунальные услуги в 2-2,2 раза.

«Это значило бы, что квартплата увеличилась бы на 300-400 грн. для однокомнатных квартир и на 600 грн. для двухкомнатных. Соответственно, еще больше платили бы владельцы трехкомнатных квартир», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается Правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м — в последующие годы.