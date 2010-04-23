«Коммунальный фронт» начинает программу общественных экспертиз

«Коммунальный фронт» включился в работу по содействию региональным инициативам в проведении общественных экспертиз начисления коммунальных тарифов.

Об этом УНИАН сообщил лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, первым экспериментальным городом по применению такой совместной практики станет Кременчуг, где местная общественная организация «Предпринимателей города Кременчуга «Народна рада» уже инициировала проведение экспертизы в отношении тарифной политики на коммунальные услуги, оказываемые двумя управляющими компаниями «Житлорембудсервис» и «Добробыт».

При этом В.ЯКОВЕНКО подчеркнул, что это пилотный проект, в котором «Коммунальный фронт» выступит как соорганизатор и эксперт. Но уже в ближайшее время организация инициирует проведение подобных экспертиз и в других городах Украины.

«Такая потребность в городах Украины назрела давно. К нашим активистам на местах люди массово обращаются с жалобами на высокий уровень тарифов и низкое качество услуг. Наша задача – помочь людям самоорганизоваться для решения этих проблем, и проведение подобных экспертиз является одним из инструментов для отстаивания интересов простых граждан. Это едва ли не единственный механизм, когда от местной власти и поставщиков услуг можно добиться информации о настоящих расчетах тарифов и всех тратах, которые туда закладываются. Уже в ближайшее время подобные общественные экспертизы начнут реализовываться «Коммунальным фронтом» в Одессе, Житомире, Павлограде, Днепродзержинске, Херсоне и многих других городах. При этом экспертизе будут подвергаться не только частные фирмы, но и коммунальные предприятия, оказывающие коммунальные услуги», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

Вместе с этим лидер «Коммнального фронта» отметил, что простой эта программа не будет.

«Мы ожидаем со стороны местных властей серьезное сопротивление и бюрократическую волокиту. Ведь чиновники очень не заинтересованы в обнародовании такой информации, потому что она зачастую проливает свет на многие теневые схемы, используемые в этой сфере. Но опыт организации такой экспертизы в Кременчуге позволил отработать определенные механизмы давления на органы местной власти, которые позволяют вынудить чиновников идти на сотрудничество», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

Сейчас в «Коммунальном фронте» принимаются обращения граждан с жалобами на тарифообразование и качество услуг со всей Украины для организации последующих общественных экспертиз.