Земля под Киевом подорожала на 0,32%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 19 по 25 апреля выросла на 0,32%, или 13 долл., – до 4 025 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Кагарлыкском – на 1,06% (16 долл.) – до 1523 долл./сотка, Барышевском – на 0,87% (10 долл.) – до 1182 долл./сотка, Вышгородском – на 0,39% (12 долл.) – до 3047 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,80% (9 долл.) – до 1090 долл./сотка, Васильковском – на 1,14% (30 долл.) – до 2636 долл./сотка, Броварском – на 1,38% (42 долл.) – до 3069 долл./сотка, Бородянском - на 1,35% (26 долл.) – до 1972 долл./сотка, Иванковском – на 0,43% (5 долл.) – до 1117 долл./сотка, Обуховском – на 0,34% (16 долл.) – до 4768 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,60% (7 долл.) – до 1215 долл./сотка, Фастовском районе – на 0,16% (2 долл.) – до 1196 долл./сотка.

При этом стоимость земли снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,45% (30 долл.) – до 6669 долл./сотка и Макаровском районе – на 0,75% (14 долл.) – до 1890 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в марте т.г. выросла на 1,60%, или 62 долл., – до 3 957 долл. за сотку; в феврале т.г. – на 0,59%, или 23 долл., – до 3 895 долл. за сотку; в январе т.г. – на 1,06%, или 41 долл., – до 3 872 долл. за сотку. В 2009 году средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство снизилась на 25,6%, или 1 319 долл., – до 3 831 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.