Коттеджи под Киевом подешевели на 0,33%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 19 по 25 апреля 2010 года снизилась на 0,33% (2 долл.) – до 950 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 136,3 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 1% (12 долл.) и составляет 1238 долл./кв. м при средней цене 194 800 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период рост цен на коттеджи наблюдался в Обуховском районе – на 0,75% (11 долл.) – до 1486 долл./кв. м, Бориспольском – на 0,05% (1 долл.) – до 1321 долл./кв. м, Макаровском – на 0,15% (1 долл.) – до 887 долл./кв. м, Фастовском – на 0,19% (1 долл.) – до 469 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,36% (1 долл.) – до 403 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Бородянском районе – на 0,70% (6 долл.) – до 876 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,27% (4 долл.) – до 1330 долл./кв. м, Вышгородском – на 1,35% (13 долл.) – до 925 долл./кв. м, Васильковском – на 1,34% (12 долл.) – до 904 долл./кв. м, Броварском – на 1,22% (11 долл.) – до 923 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,82% (5 долл.) – до 604 долл./кв. м и

В остальных десяти районах области изменение стоимости домовладений составило 0,00-1,27% (0-5 долл.) – до 175-478 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в марте т.г. выросла на 0,45% (4 долл.) – до 943 долл. за 1 кв. м; в феврале т.г. – снизилась на 0,20% (2 долл.) – до 939 долл./кв. м; в январе т.г. – выросла на 0,75% (7 долл.) – до 941 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 23,94% (294 долл.) – до 934 долл./кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 115 003 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).