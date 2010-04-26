В Киеве стоимость аренды квартир снизилась на 0,78%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 19 по 25 апреля 2010 года снизилась на 0,78% (3 долл.) – до 441 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 436 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 613 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 743 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 353 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 608 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 733 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 262 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 353 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 548 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл., до 281 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 381 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 532 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл., до 256 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 349 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 444 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 277 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 389 долл., 3-комнатных – на 2 долл. – до 444 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 322 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 436 долл., 3-комнатных – на 3 долл., до 454 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 260 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл., до 359 долл., 3-комнатных – снизилась на 5 долл., до 461 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 256 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 378 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 464 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 254 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 348 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 465 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в марте т.г. снизилась на 1,78% (8 долл.) – до 434 долл. за квартиру в месяц; в феврале т.г. – выросла на 0,48% (2 долл.) – до 441 долл. за квартиру в месяц; в январе т.г. – выросла на 0,37%, до 439 долл. за квартиру в месяц; в 2009 году – снизилась на 27,8%, до 438 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.