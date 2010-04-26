Вторичка Днепропетровска подорожала на 1,2%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 19 по 25 апреля текущего года выросла на 1,20% (на 13 долл.) – до 1090 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 852 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1318 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Кировском районе – на 1,26% (14 долл.) – до 1130 долл., Красногвардейском – на 1,14% (13 долл.) – до 1151 долл., Жовтневом – на 1,18% (15 долл.) – до 1318 долл., Ленинском – на 1,26% (11 долл.) – до 852 долл., Самарском – на 1,14% (10 долл.) – до 913 долл., Индустриальном – на 1,33% (12 долл.) – до 913 долл., Бабушкинском – на 1,27% (16 долл.) – до 1237 долл. и Амур-Нижнеднепровском – на 0,89% (8 долл.) – до 900 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в марте т.г. выросла на 0,69% – до 1059 долл./кв. м; в феврале т.г. выросла на 0,59% – до 1051 долл./кв. м; в январе т.г. – на 0,06% – до 1045 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 29,51%, или 437 долл., – до 1045 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.